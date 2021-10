Nejsilnější pasy mají Japonci a Singapurci. Češi sdílejí sedmou příčku

Japonský a singapurský pas jsou těmi nejsilnějšími na světě. Jejich držitelé mohou bezvízově cestovat do 192 destinací. Vyplývá to z pravidelného žebříčku Henley Passport Index, který nicméně nezohledňuje aktuální pandemická cestovní opatření. Český pas umožňuje za normálních časů bezvízový vstup do celkem 185 zemí, o sedmou příčku se dělí například s Řeckem či Maltou.