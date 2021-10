Na výlet do Španělska po sezoně? S rouškami tam počítejte minimálně do jara

Španělsko má hlavní turistickou sezonu už za sebou. Ti, kteří by však chtěli vyrazit na výlet i ve studenějším období, musejí počítat s tím, že roušky jen tak neodloží. Tamní ministryně zdravotnictví oznámila, že jejich nošení bude povinné minimálně do jara, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i těch venkovních. Tedy minimálně tam, kde nelze dodržet bezpečný rozestup.