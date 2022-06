Na tuniský ostrov Džerba jezdí Češi jako na chatu

„Většinou na Džerbu jedou poprvé a pak řeknou — navždy, nebo už nikdy. Většina tady má svůj hotel, kam jezdí klidně opakovaně, dvakrát i třikrát během sezony. Říkají, že je to taková jejich letní chalupa. Jezdí sem i na 14 dní, není to jenom o týdenních dovolených, protože když už sem letí, tak se snaží užít si dlouhodobější relax a odpočinek,“ tvrdí.

„Místní Tunisané nás mají opravdu velmi rádi, protože i když se Tunisko kdysi potýkalo s nějakými problémy, Češi sem vždycky jezdili. Navíc Džerba má našim klientům co nabídnout,” řekla Novinkám obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek.

„Jsou zde nádherné pláže, je tu opravdu jemný písek s pozvolným vstupem do moře, jsou tu samozřejmě velmi kvalitní hotelové resorty, většinou s all inclusive, ale Džerba je také skvělý výchozí bod pro výlety do pouště, takže i dobrodružnější povahy si zde přijdou na své,“ doplnila.