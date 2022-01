Na Slovensku mohou nově lyžovat i neočkovaní s testem

Režim OTP: Kompletně očkováni nebo testováni (od odběru PCR 72 hodin, Ag 48 hodin) nebo prodělaný COVID -19 v posledních 90 dnech.

Režim OP: Kompletně očkované osoby po dobu 9 měsíců od ukončení základního očkovacího schématu, resp. od ostatní „booster“ dávky nebo osoby po překonání COVID-19 + jedna dávka vakcíny, dále osoby po překonání COVID-19 potvrzeného RT-PCR ne starším než 90 dní, děti mladší 12 let a dva měsíce nebo dočasně nebo trvale kontraindikované osoby na základě jednotného formuláře s platným testem.

Režim OP+: Splňují definici OP a zároveň jsou testováni (od odběru PCR 72 hodin, Ag 48 hodin) nebo dostali booster dávku, případně mají kompletní očkování + překonání onemocnění COVID-19 ne starší než 180 dní, dále děti 2-12 let a dva měsíce s testem či děti 12 let a dva měsíce až 18 let a dva měsíce kompletně očkované s testem.