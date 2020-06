Na severní pól. Společnost zve na plavby luxusním ledoborcem

Okružní plavby budou začínat na souostroví Špicberky, pokud se posádka s hosty nedomluví jinak. Cesta je pak zavede k severnímu pólu, do Grónska nebo k mysu Nordkapp v Norsku, jenž je často mylně považován za nejsevernější bod kontinentální Evropy.

Konkrétní data plaveb závisí na cestovních restrikcích, v létě by se už cesty měly uskutečnit. Pro pozorování polární záře budou nicméně vhodné až pozdější termíny, jezdit by se mělo až do února 2021. Cena na osobu za týden pobytu činí 23 450 dolarů, tedy přes 553 tisíc korun.