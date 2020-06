Na pražské letiště se od léta vrací padesátka linek, včetně dvou dálkových

První červencový týden dojde k obnovení linek do dalších 34 destinací, ty již dříve spuštěné čeká posílení. „Se začátkem července bude mít Letiště Václava Havla Praha obnovený provoz do celkem 57 destinací. Mezi nimi jsou také dvě dálkové,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Z Prahy bude možné se vydat také do Dubaje s aerolinkami Flydubai či do Dauhá s Qatar Airways. V první zmíněné destinaci by se turisté podle dosavadních informací měli prokázat negativním testem na koronavirus nebo ho po příletu podstoupit.

Mezi dalšími obnovenými linkami budou také spoje do Burgasu, Edinburghu, Göteborgu, Heraklionu, Malagy, Osla a dalších. „V souvislosti s nadcházejícím létem sledujeme nárůst obnovených leteckých spojení do typicky dovolenkových destinací, jako jsou například řecké ostrovy nebo Kanárské ostrovy, kde je rovněž příznivá epidemiologická situace,“ doplnil Řehoř.

Návrat na pražské letiště již oznámila také nízkonákladová společnost easyJet, která začne opět létat například do Amsterdamu, Basileje nebo anglického Bristolu. Konkurenční Ryanair plánuje v průběhu léta spuštění zcela nových linek, a to do slovenských Košic a do kyperského Pafosu. Do Larnaky, rovněž na Kypru, začne létat společnost Wizz Air, která nově obslouží ještě albánskou Tiranu a bulharskou Varnu.