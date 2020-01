Na Kvildě lze ve výběhu pozorovat jeleny i rysy

„Tyto pozorovací akce byly závislé na počasí. Jeleni, pokud nebyl dostatek sněhu, do zmíněných přezimovacích obůrek nepřišli, protože si potravu našli jinde, a lidé je tak často vůbec neviděli. Navíc návštěvnické a pozorovací centrum Kvilda je vybudováno právě proto, aby se lidé seznamovali s jeleny právě zde. Tato zvířata jsou na lidi zvyklá a v oboře se nacházejí neustále,“ řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák s tím, že divocí jeleni, kteří se na zimu stahují do přezimovacích obor, budou mít všude stejný klid.

Lesníci také nechali na šumavské Kvildě opravit oplocení jeleního výběhu. Do něj se totiž loni v září podhrabali vlci a zabili laň. „Nutno ale dodat, že žádné opatření není stoprocentní, ale snažíme se vlkům možné vniknutí do výběhu co nejvíce znemožnit,“ dodal Dvořák s tím, že za pět let, co je pozorovací centrum otevřeno, šlo o první případ.