Na Islandu mají novou geotermální lagunu. Ukrývá ji bujný lesní porost

Návštěvníci se budou moci od dubna ponořit do dvou bazénů s neviditelnými okraji, které vytvářejí iluzi nekonečna, voda v nich dosahuje teploty 40 stupňů a je vyhřívaná geotermálním zdrojem.

Jeden z vedoucích architektů Hrólfur Karl Cela uvedl, že hlavním cílem bylo komplex integrovat do okolního prostředí. „V tomto případě šlo o to, aby les poskytl jakýsi hybridní zážitek, kdy se koupete v geotermálním prameni, ale zároveň právě v lese,“ okomentoval architekt. A nejde přitom jen o minimalistický a lákavý zevnějšek. V duchu severské jednoduchosti a minimalismu se nese také interiér.

„Historie koupání v geotermálních pramenech na Islandu je velmi zajímavá. Jde skoro o základní lidské právo. Během koupání se odehrávají podnětné konverzace. Máte tu lidi, kteří se neznají, jsou polonazí, nezáleží na jejich statusu, a to povzbuzuje otevřenější interakce,“ doplnil Cela.

Cílem nové laguny je přitáhnout návštěvníky do Akureryi, kterému se přezdívá hlavní město severního Islandu. Cesta z Reykjavíku trvá buď pět hodin autem nebo asi 40 minut letadlem. „Jde o krásné místo, které má mnoho co nabídnout. Chtěli jsme turistům nabídnout ještě více, aby Akureyri prozkoumali a pobyli tu déle,“ vysvětlil architekt.

Co se týče cen, počítá se s tím, že dvě osoby zaplatí za vstup s welcome drinkem asi 13 900 islandských korun, je to zhruba 2430 korun. Základní vstupné na osobu pak vyjde asi na 1106 korun. Laguna však nemá být jen lákadlem pro turisty, ale i pro místní. I proto bude otevřená celoročně.