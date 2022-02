Na hory, nebo k moři? Francouzská Riviéra splní oboje

Po příletu na letiště v Nice přesedněte do autobusu číslo 770 a dalších osmdesát kilometrů, které do střediska Valberg v jižních Alpách urazíte asi za dvě hodiny, se už jen kochejte. A že je na co koukat. Valberg totiž leží uprostřed národního parku Mercantour s nejvyšším vrcholem přibližně ve dvou tisících metrech.