Na Džerbu za krokodýly, piráty, chobotnicemi a dalšími kuriozitami

Uprostřed malého amfiteátru, ve kterém sedí návštěvníci krokodýlí farmy, stojí jeden z ošetřovatelů těchto plazů a v rukou drží asi půlmetrové mládě krokodýla nilského. Lidé si ho mohou prohlédnout z bezprostřední blízkosti a dozví se i řadu zajímavých faktů o těchto zvířatech.

Stejným způsobem ošetřovatel představuje i leguána, párek želv nebo bezmála třímetrovou krajtu bílou. Kdo chce, ten se pak s malým krokodýlem může vyfotit. Zejména pro děti je to velký zážitek. Tahle naučná show s focením se stala mezi návštěvníky zdejší farmy ještě populárnější než krmení obrovitých krokodýlů, jenž patří k hlavním lákadlům Džerby.

Krokodýlí farma je jedním z oblíbených turistických míst. Foto: Jana V. Bendová

Chobotnice loví do amfor

Do přístavu v hlavním městě Houmt Souku se vyplatí přijít při západu slunce, kdy se na zlaté a pak modrorůžové hladině moře vznášejí bárky místních rybářů. Najdete tu i vyhlášenou rybí restauraci Haroun.

Zajímavou podívanou je také to, když do přístavu připlouvají rybáři se svými úlovky. Zejména s chobotnicemi, které loví do speciálních amfor. Chobotnice v nich hledají úkryt, jenže místo bezpečí se dočkají toho, že skončí na talíři. Tento tradiční způsob lovu chobotnic se tu prý drží už od dob Féničanů.

Pokud vás zajímá, jak vypadá místní dražba ryb, zajděte na rybí trh v centru města. Je to svým způsobem show.

V hlavním městě Džerby se můžete vypravit také na rybí trh. Foto: Jana V. Bendová

Kousek odsud narazíte na mohutnou pevnost Borj el-Kebir, ze které je krásný výhled na přístav a část města. Svého času ji ovládali piráti. Mezi nimi se nejvíc proslavil mazaný Dragut, který určitou dobu vládl jako paša nedaleké Lybii. V hrozícím válečném konfliktu se mu podařilo uniknout ze španělského obklíčení a v pozdější bitvě o Borj el-Kebir se mu podařilo pevnost dobýt.

Španělskou posádku, která čítala 6000 mužů, nechal popravit (1560). Z hlav, respektive lebek Španělů vznikla mezi pevností a přístavem jedenáctimetrová pyramida. Nechal ji tu jako memento postavit právě Dragut. Stála tu až do roku 1848, kdy byly lebky přeneseny na hřbitov. Dnes už drsnou pyramidu lidem připomíná jenom malý obelisk.

Neopomeňte také procházku při západu slunce. Foto: Jana V. Bendová

S piráty můžete vyrazit i na zábavnou plavbu směrem na poloostrov plameňáků. Vyráží se z Houmt Souku a v průběhu cesty dojde na ostrá slova, rvačku i řinčení mečů. Muži oblečení do pirátských kostýmů lezou po stěžních, napínají plachty a ze strážních košů sledují dalekohledem oceán.

Na populárním poloostrově plameňáků jsou krásné pláže a mělká průzračná voda. Dojde tedy i na koupání nebo grilování ryb. Výlet s pirátskou tematikou samozřejmě nejvíc zaujme děti.

Veselý židovský svátek

Židé zapalují v synagoze v El Ghribě svíčky a modlí se. Vypadá to tajuplně, skoro až mysticky. Do budovy mají přístup i turisté. Synagoga je nejstarší v severní Africe. Existovala tu už v roce 586 před Kristem a stala se symbolem toho, že tu židé dokázali přes nejrůznější peripetie žít po staletí s Araby v míru a vzájemné toleranci.

Zajímavým zážitkem je židovský svátek Lag Ba Omer. Jde o jakousi pouť. Foto: Jana V. Bendová

Dnešní budova pochází z 20. století. Její interiér krášlí krásné dřevořezby, tkaniny a kachlíky. Zvláštní atmosféru podtrhují mohutné lustry. Měl jsem štěstí, že jsem ji navštívil během svátku Lag Ba Omer, kdy se sem sjedou židé z celého světa na jakousi pouť. Je to velice pestrý a nečekaně veselý svátek, při kterém jako by padla řada tabu. Židé hrají, zpívají i tančí, ale také pijí a hodují.

Místní komunita pak vyváží do nedalekého městečka posvátné svitky s texty tóry, které jsou staré stovky let. Jsou uložené v dřevěné schránce ověšené šátky. Pestrobarevný dav lidí vyveze schránku do blízkého městečka a pak se s ní vrací zpět. Židovská kapela jim k tomu hraje docela zvesela. Je to zajímavá podívaná.

Objevte poušť z výšky

Z Džerby se také řada lidí vydává terénními vozy do pouště. Do horských oáz, k solnému jezeru, za troglodyty, tedy za lidmi, kteří si své příbytky vyhloubili ve velkých podzemích jamách v pískovci, ale mohou vyrazit také na místa, kde se natáčely Hvězdné války (Matmata, Tataouine, Tozeur).

Na výlet můžete vyrazit za troglodyty, tedy lidmi, kteří si příbytky vyhloubili v podzemních jámách. Foto: Jana V. Bendová

My jsme se vydali do Douz, města, které je považované za bránu na Saharu. Jednou ze zdejších atrakcí je jízda na velbloudech. Není úplně jednoduchá. Musíte se dobře držet madla u sedla. Zvíře totiž zvedne nejprve zadek, a teprve pak se postaví na přední. Navíc na něm sedíte výš než na koni a zvíře se za chůze nebo za běhu kymácí na všechny strany. Svezení stojí kolem 20 tuniských dinárů (asi 160 korun).

Zážitkem s daleko větší porcí adrenalinu je let na rogalu nad pouští. Máte při něm na sobě kombinézu a na hlavě helmu. Ve vzduchu to docela fouká a rozhodně tam není vedro. Ale to, co odsud uvidíte, je nádhera. Bělostný písek vytváří v nekonečných dunách, které ubíhají až k obzoru, krásné obrazce a bizarní útvary. Divoká a drsná poušť navíc dostane díky hřejivému slunci narůžovělou barvu.

Počítejte ale s tím, že na rogalu toho moc nenafotíte. Na sedačce za pilotem se musíte držet oběma rukama. Let stojí kolem 40 dinárů (325 korun). Zajímat se můžete i o let balónem. Z něj uděláte krásné fotky. Létá pomaleji, klidněji a také mnohem výš.