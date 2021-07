Na chorvatských hranicích se čeká i čtyři hodiny

Jak probíhají kontroly na hranicích?

Podle toho, co víme, jak se nám tu objevují turisté se zachycenými, zejména prošlými doklady, tak kontroly na hranicích náhodné nejsou. Nejsou sice nějak přespříliš důkladné, ale dá se říct, že kontrolují každého. Rozhodně nedoporučujeme spoléhat se na to, že bez nějaké povinné náležitosti se dá projet.

Pro hraniční kontroly jsou důležité jednak platné doklady, pas nebo občanský průkaz, a potvrzení o náležitostech ohledně covidu. Turisté jsou velmi nabádáni, aby si vystavili jednotné digitální potvrzení EU, tzv. covidpas (o testu, očkování, prodělané nemoci – pozn. red.), což je pro policisty nejsnáze kontrolovatelné, a je to nejrychlejší cesta, jak hranice projet.

Akceptují, když jim ukážu kód v mobilní aplikaci Tečka?

Nezaznamenali jsme, že by s tím kontroly měly nějaký problém.

A co vstupní formulář do Chorvatska?

Ten je v tuto chvíli pouze doporučený. Setkáváme se s tím, že poměrně často jsou s vyplňováním technické problémy, nejde odeslat, přidat příloha. Turistům radíme, aby to v takovém případě neřešili, chorvatskou stranu jsme na to také upozornili a oni nám potvrdili, že je to doporučené, nejde o povinný doklad.

Jsou na hranicích nějaké speciální, rychlejší pruhy pro odbavení?

Dřív býval pruh pro lidi s již připraveným formulářem pro vstup „Enter Croatia“. Sezona ale pokročila, je v plném proudu a na hranicích otevírají plný počet budek. Turistům radíme zařadit se do nejkratší fronty.

Jak dlouho čekání na odbavení trvá?

V návalech při začátku prázdnin, o víkendech se může protáhnout i na tři čtyři hodiny. Mluvíme o cestě přes Slovinsko. Kdo se snaží to řešit cestou přes Maďarsko, tam jezdí méně aut, ale zase bývají problémy s kapacitou, mají tam otevřeno méně pruhů. Čekací doby lidé mohou porovnat na webu chorvatského autoklubu www.hak.hr.

Četl jsem, že kdo chce přijet po prvním očkování, platí mu vakcína až po 22 dnech, ale jen dočasně.

Ano, v době, kdy by měl člověk jít na druhou dávku, končí možnost vstupu do Chorvatska. U AstraZenecy je to 84 dnů, u dalších vakcín nejvýše 42 dnů od první dávky, což je doba, kdy se dosud v ČR a v dalších zemích očkovala druhá dávka. Druhá dávka se ale pro vstup uznává hned, po ní se nemusí čekat 14 dní.

Nicméně vypadá to, že trochu nastává problém se lhůtou maximálně 210 dní po kompletním očkování. To paradoxně začíná být problém pro některé turisty, třeba zdravotníky očkované někdy v lednu, v únoru, těch se to dotkne ještě před koncem prázdnin. To se teprve začíná řešit a lidé s tímto omezením musí počítat.

Jak to vypadá s nákazou nemocí covid-19 v Chorvatsku, jsou některé regiony rizikovější?

Ta čísla už neklesají, i tady bylo zaznamenáno šíření va­rianty delta. Denní přírůstky jsou nad 150 osob, nemocných je kolem 600, v nemocnicích leží stovka lidí. Takže vše je ještě pod kontrolou.

Chorvaté jsou spokojení, jak sezona probíhá, ale činitelé varují, že je potřeba opatrnosti a dodržování opatření. Momentálně se největší počty nakažených drží v oblasti Zadaru, tam zpřísňují třeba podmínky pro kulturní akce.

Vrátili se Češi, když to porovnáme s dobou před covidem?

Určitě ano. Tvrdá data máme jen do konce června, do té doby tam od začátku roku přijelo 120 tisíc Čechů. To je o 50 až 60 tisíc víc než loni. Lidé jsou hladoví po moři. Očekávám, že ta čísla půjdou se začátkem prázdnin exponenciálně nahoru.

Operují na místě znovu už i čeští policisté?