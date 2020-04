Na cesty z pohodlí gauče. Virtuální prohlídky nabízejí i přírodní skvosty

Do zahraničí nejspíš nebude možné vycestovat ještě nějakou dobu. Poznat různé světové zajímavosti jde ale i z pohodlí domova, a to díky virtuálním prohlídkám. Ty neumožňují pouze muzea, ale i některé památky, nebo dokonce přírodní skvosty. Z gauče se tak můžete vypravit třeba do Grand Canyonu, na Obrovy schody nebo k rakouskému jezeru Wörthersee.