Milovaný Vyšehrad: park, památka i bydliště

V důsledku třicetileté války padlo v roce 1650 rozhodnutí proměnit Vyšehrad v nedobytnou pevnost, která by odrazila případné útočníky. Příležitostí skutečně si to vyzkoušet mnoho nebylo, přesto jej v roce 1744 chtěli Prusové během své několikatýdenní okupace Prahy vyhodit do povětří. Do podzemních chodeb navezli 133 sudů se střelným prachem a poslední voják měl tehdy odpálit doutnáky. Plán překazili tři vyšehradští měšťané, kteří do kasemat pronikli a doutnáky včas odstranili. Marie Terezie je pak za tento hrdinský čin vyznamenala.