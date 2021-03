Měsíčně deset tisíc dolarů a ubytování zdarma. Kalifornské vinařství láká na práci snů

Dáte si rádi skleničku vína? A co takhle přesunout se na rok do míst, kde tenhle populární nápoj vzniká? Právě na to láká vinařství ve slunné americké Kalifornii, které hledá vhodného kandidáta na pozici snů. Kromě bezplatného ubytování se může úspěšný uchazeč těšit také na královsky vysoký plat 10 tisíc dolarů, což je takřka 220 tisíc korun.