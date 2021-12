Madonna di Campiglio je k návštěvníkům vstřícná, ale důsledná

Mondénní středisko s luxusními obchody na hlavní třídě objevil pro své letní pobyty už císař Franz Josef I. se svou manželkou císařovnou Sissi, první lyžařské vleky se tu rozjely v 50. letech minulého století. Dnes nabízí oblast, v níž se propojila další lyžařská střediska jako Pinzolo, Folgarida nebo Marilleva, na 150 kilometrů sjezdových tratí.

Asi nejznámější je strmá černá 3-Tre, v jejíž dolní části nazvané Canalone Miramonti se jezdí slalom Světového poháru. Je to jediné místo v Trentinu, kde se Světový pohár koná. V době naší návštěvy se tu už pilně brousily a připravovaly svahy na vypuknutí slalomového šílenství 22. prosince. „Bohužel, kvůli proti covidovým restrikcím bude počet diváků silně omezen,“ říká Bruno Felicetti, šéf místních lanovek.

Nařízená opatření důsledně dodržují

Na první pohled ale horské středisko, kam teď podle místních hoteliérů míří hlavně Italové, nevypadá, že na něj tvrdě dopadla vládní nařízení. Všechny obchody jsou i večer otevřené, na jednom z náměstíček se prodává svařené víno a rozpečené kaštany, o kus dál sedí návštěvníci kavárny u venkovních stolků bez roušek a v klidu popíjejí kávu. Vše se změní při vstupu do jakéhokoliv gastronomického podniku.

Takzvaný green pas, potvrzující, že jeho majitel má ukončené očkování proti covidu-19 nebo v uplynulých 180 dnech toto onemocnění prodělal, vyžadují nekompromisně všude. Personálu ale nestačí letmé nakouknutí do mobilu nebo na papír, všichni si QR kód prohlížejí čtečkou. Teprve po pípnutí, že nejde o falzifikát, je jeho majitel obsloužen. To samé se opakuje při prvním vstupu na sjezdovku i do všech horských chat.

V centru vypadá vše naprosto normálně. Foto: Roman Mašín

„Do hotelu nebo na sjezdovky vám stačí PCR test, který nesmí být starší osmačtyřicet hodin. Do kaváren či restaurací ale vás s ním už nepustí. Děti do dvanácti let nepotřebují nikde žádné potvrzení o bezinfekčnosti,“ upozorňuje Loredana Bonazzaová z místní turistické centrály.

Dlouhé přejezdy

Náš prodloužený lyžařský víkend začínáme v Madonně nástupem do jedné z kabinek expresu 5 Laghi, který nám pomůže přiblížit se k místu, kde chceme obědvat — do novotou vonící restaurace Chalet Fiat na vrcholu Monte Spinale ve výšce 2101 metrů nad mořem, kde nechybí ani fiaty zaparkované před chatou na sněhu s pásy místo kol. Dobře značené přejezdy jsou dlouhé, zvlášť, když si jako my na rozježdění na začátku sezony vyberete modré sjezdovky, čas se dá samozřejmě zkrátit tam, kde lyžaři zvolí ty červeně nebo dokonce černě značené.

Skiareál je vhodný pro každého lyžaře, ať jde o začátečníka či milovníka strmých svahů. Navíc se pisty z Madonny rozbíhají do všech světových stran, dají se tak během dne vybírat místa, do nichž se opírá slunce, nebo naopak ty, kde je povrch tvrdý díky stínu. V první polovině prosince tady bylo návštěvníků tak akorát, delší fronty vznikaly jen na místech přestupů, kde končilo v jednom bodě hned několik lanovek.

Fronty se tvoří jen u některých lanovek. Foto: Roman Mašín

Za zdržení mohla i důsledná kontrola provozovatele vleků, zda mají všichni před nástupem do gondoly, v níž se mohlo se setkat i víc cizích lidí, roušku či respirátor. Nejrůznější lyžařské masky obsluhu neobměkčily, kdo ale neměl vlastní ochrannou pomůcku, dostal zdarma roušku. Nikdo neprotestoval, nebránil se, všichni si prostě chtěli užít krásný den na horách.

Jediné místo, kde ochrana úst a nosu nebyla nezbytná, bylo na otevřených sedačkách, samozřejmě se předpokládalo, že jedete se členy své rodiny. Této volnosti jsme si dokonale užili na sjezdovkách v Pinzolu.

Propojení s Pinzolem

Spojení mezi Madonnou di Campiglio a Pinzolem funguje asi tři roky. Express Pinzolo-Campiglio jede dlouho, kdo zamíří do střediska Pinzolo ráno, bude míjet nadšence, kteří míří na opačnou stranu na strmé stráně Madonny. Pinzolo se tak značně vylidní a je připravené přijmout hlavně rodiny a ty, kdo milují široké, a ne příliš náročné sjezdy. Jediná černá sjezdovka Tulot nebyla ještě o třetím adventním víkendu otevřená.

K lyžování patří samozřejmě i dobré jídlo. Nabízí ho přímo na svazích řada chat. V Pinzolu jsme zašli do jedné na Dos del Sabion (2100 m n.m.). Jako vždy nás čekala pečlivá kontrola bezinfekčnosti, jídelní lístek byl v restauraci vytištěn přímo na prostírání. V dalších gastronomických podnicích se používají QR kódy, kdy si zákazník načte menu do mobilu. Kdo si s technikou moc nerozumí, dostane samozřejmě nabídku vytištěnou.

Pinzolo potěší především ty, kteří milují široké sjezdovky. Foto: Roman Mašín

Co nejmenší kontakt je tady ale na prvním místě. Už třeba nedostanete ke špagetám misku s nastrouhaným sýrem, ale naservírují vám ho pěkně v zataveném pytlíčku, stejně jako olej nebo ocet.

I když pauzu na oběd jsme měli krátkou a narozdíl od Italů, kteří si běžně dávají tři až čtyři chody, jsme si vystačili s hlavním jídlem a dezertem, víc lyžování se nám do našeho prodlouženého víkendu nevešlo. Příště tak musíme okusit i svahy v Marilevě a Folgaridě.