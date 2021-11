Lyžování v Itálii zatím nic nestojí v cestě. Někde už se rozjely vleky

Front se návštěvníci nemají obávat ani u turniketů či v restauracích, kde bude možné zařadit se do virtuální fronty a do té reálné se postavit teprve ve chvíli, kdy na vás přijde řada. V nové aplikaci Dolomiti Superski App je zase k dispozici inovativní mapa Skiers Map, z níž lze vyčíst množství lyžařů směřujících ke každému jednotlivému vleku.

Ale například skiareál Campiglio Dolomiti di Brenta nachystal poměrně nevšední novinku. Ceny tamních skipasů totiž nejsou pevné, návštěvníci zaplatí pouze za to, co opravdu sjedou. Metoda „pay per use“ se přizpůsobuje lyžařům všech kategorií, a to i těm, kteří dovádění na svazích rádi prokládají pobytem v restauraci, opalováním nebo odpočinkem ve wellness. Nemusejí tak platit za celodenní skipasy.