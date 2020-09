Lidé vyráběli v hanáckém skanzenu vepřovice

O zájemce vyrobit si vlastní cihlu z nepálené hlíny nebyla nouze. Jako první se příležitosti chopila Ivana Papírníková z Prahy. „Bylo to příjemné, ale dělat na výdělek bych to nechtěla. Udělala bych jich deset a odešla by mi záda,“ svěřila se poté, co do dřevěné formy naskládala z koleček hlínu, zvedla ji a na dřevěné desce zůstala úhledná vepřovice.