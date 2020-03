Lety ze severu Itálie mají v ČR od čtvrtka utrum. Tam se však bude vesele létat dál

„Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje lety z dotčených italských letišť na letiště v ČR, což znamená, že opačným směrem je výkon obchodní letecké dopravy i nadále možný. Nicméně nepředpokládáme, že by letečtí dopravci z provozně-ekonomických důvodů udržovali linku v jednosměrném přepravním formátu po delší dobu,” informoval v úterý Novinky mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

V současné době skutečně nikdo neví, zda se toto opatření prodlužovat bude, případně na jak dlouho. Lety do Itálie se úřady rozhodly umožnit i vzhledem k takzvaným repatriačním letům – tedy pro případ, pokud by letecký dopravce potřeboval odvézt cestující zpět do Itálie. A aerolinky easyJet toho využívají.