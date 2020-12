Lety do nikam už v Japonsku nabízejí i pro školáky

První let se uskutečnil minulou sobotu, přičemž bylo na palubě 120 lidí, uvedl server Independent. Odlétalo se z Mezinárodního letiště Kansai v Ósace. „Přišlo nám prospěšné začít pořádat rekreační lety, protože tak můžeme efektivně využívat naše letadla a zvýšit i příjmy,“ uvedl šéf provozu aerolinek Takeaki Mori.

Byly to právě japonské aerolinky All Nippon Airways, jež lety do nikam představily mezi prvními. Posléze se k modelu přidalo více společností, které tímto způsobem mohou udržet letadla v chodu, a navíc si i něco vydělat a snížit tak ztráty způsobené pandemií.