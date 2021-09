Letadla bez oken? Další firma místo nich plánuje obrazovky

Společnost by chtěla inovovat celou kabinu, zásadním prvkem by měla být právě virtuální okna. Představila proto Maverick Project, který na vizualizacích ukazuje, jak by takové letadlo mohlo vypadat. Viceprezident Lee Clark uvedl, že cílem projektu je přenést technologie budoucnosti do letadel. Mimo jiné počítá s bezdotykovým ovládáním, hologramy a futuristickou estetikou.