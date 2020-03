Kvůli opuštěnému autobusu turisté na Aljašce riskují i život

O McCandlessovi vznikla kniha Útěk do divočiny a na jejím základě pak stejnojmenný film. Obě díla inspirovala řadu lidí, aby dali vale svému ordinérnímu životu v kanceláři a vypravili se za dobrodružstvím. A spousta z nich touží vidět místo, kde McCandless prožil poslední měsíce života. Úřady města Fairbanks je od toho ovšem zrazují kvůli vysokému riziku.

Autobus se totiž nachází hluboko v divočině, na severním konci národního parku Denali. Nejbližší město je skoro 50 kilometrů daleko a při cestě je třeba překročit divokou řeku Teklani. Dva turisté už při tom pokusu zemřeli, naposledy čtyřiadvacetiletá Veramika Maikamavová, kterou loni v červenci stáhl spodní proud.

V minulém týdnu pak bylo zachráněno pět turistů, kteří rovněž pátrali po autobusu, jenže sešli z cesty a ztratili se. Jeden z nich utrpěl omrzliny.

Alaska seeks safety measures as fans face peril searching for iconic Into the Wild bus https://t.co/uaEwfI5GbO — The Independent (@Independent) February 29, 2020

Od roku 2009 do roku 2017 se ve spojitosti s pověstným autobusem událo na 15 pátracích a záchranných operací. „Jde o myšlenku, že utečete před společností, nejste spoutáni tím, co po vás každý chce, ztratíte se v divočině a propojíte se opět sami se sebou,“ řekla BBC Martina Třešková, jež místo navštívila.

„Můj táta se mě zeptal, jestli jsem opravdu spala na místě, kde někdo zemřel. A je to vlastně tak, i když jsem to nevnímala. Cítila jsem se s ním propojená,“ uvedla na McCandlessovu adresu.

Možným řešením je přesun

Většina místních obyvatel ale situaci tak poeticky nevidí a byla by ráda, kdyby autobus zmizel. „Sám jsem ho během let několikrát využil, protože když se dostanete do potíží, máte k dispozici alespoň úkryt,“ myslí si Jon Nierenberg. „Mám však za to, že by měl být přemístěn někam, kde ho mohou lidé bezpečně najít,“ dodává.

Starosta okresu Denali Clay Walker se ovšem obává, že přemístění autobusu by nevyřešilo zhola nic. „Možná tu bude vždy určitá skupina lidí, kterou to místo přitahuje, a která chce otestovat sama sebe při souboji s aljašskými živly,“ tvrdí s tím, že by osobně vztyčil na místě ceduli s tipy, jak bezpečně překročit řeku.

„Myslím, že se obecně předpokládá, že každý, kdo se do divočiny vydá, je následovník McCandlesse. Ale tak to není,“ vysvětluje Paxson Woebler, která založil o trekkingu na Aljašce vlastní webové stránky. „Je podle mě otázkou času, než někdo vezme situaci do vlastních rukou a autobus zničí. Tohle je koneckonců Aljaška,“ dodává.