Krušné hory by se mohly stát chráněnou krajinnou oblastí

„Není to nová myšlenka, hovoří se o tom již několik let,“ uvedl uvolněný člen karlovarského krajského zastupitelstva Karel Jakobec (ODS). „Odbor životního prostředí dostal za úkol jednat s obcemi, kterých se to týká,“ pokračoval zastupitel s tím, že kraj zvýšení ochrany životního prostředí podporuje.

Podle starosty Božího Daru Jana Horníka (STAN) se snaha vyhlásit CHKO v Krušných horách odvíjí již od 90. let minulého století. „Jsou s tím spojené pro stát finanční náklady. Pokud ale bude tlak odspoda a bude enormní, tak by to stát povolil,“ míní Horník.