Kříž a půlměsíc: Jak se svatostánky měnily a mění

Španělský dobyvatel Hernán Cortés tak pokračoval v tom, co se odnepaměti dělo i v Evropě: nová náboženství se v dobytém prostoru zaváděla na troskách těch předchozích, často doslova. Pro křesťany byla antika dobou pohanskou. Zatímco křesťané mají jediného boha a ten je zosobněním všech ctností, Řekové a Římané měli bohů celé voje a všichni se svým chováním nápadně podobali lidem i s jejich nectnostmi.

Osud kyperské metropole sdílelo „za Turka“ i nejvýznamnější přístavní město ostrova Famagusta. To padlo Osmanům do rukou o rok dříve než Nikósie, v srpnu 1570.

Katedrála sv. Mikuláše byla postavena v letech 1292 až 1312. Gotický chrám je podobný tomu ve francouzské Remeši, jímž byli jeho stavitelé inspirováni. Také ve Famagustě byli korunováni lusignanští králové, tentokrát jako vládcové Jeruzaléma, kterýžto titul formálně užívali až do svého vymření po meči v roce 1489.

Změnila se orientace chrámu, probouraly se nové vchody a stavěly oltáře, vnitřními vestavbami se pořizovaly kaple svatým a zesnulým. O dvě stě let později to však vzali z gruntu a na ostatcích mešity se v roce 1402 dali do stavby úplně nové gotické katedrály. Podle ústního podání tehdejší sevillští církevní starší prohlásili: „Postavíme kostel tak krásný a grandiózní, že ti, kteří toto dílo uvidí, nás budou mít za blázny.“