Křišťálové koule a alkohol. Londýnský bar láká nadšence do kouzel

Bar Cauldron, nacházející se v Dalstonu ve východním Londýně, je inspirován žánrem fantasy a knihami pro děti. Návštěvníci si mohou obléct čarodějnické róby, usadit se u stolů a proniknout do tajů přípravy lektvarů, tedy oné molekulární mixologie — oboru, při němž se tvoří koktejly za použití techniky a vybavení pro molekulární gastronomii. Kromě chuťových pohárků tak návštěva baru potěší i další smysly.

„Naším cílem je vnést fantazii a magii do života, a to za pomocí vědy, technologie a designu, což umožní lidem vstoupit do imaginativního světa jejich dětství velmi autentickým způsobem,“ vysvětluje koncept podniku spoluzakladatel Matthew Cortland, jenž je rovněž technickým mozkem baru.