Kdysi námořní velmoc, dnes oběť turismu. Před 1600 lety byly založeny Benátky

Benátky navíc sloužily jako spojovací most mezi Byzantskou říší, Středomořím a zbytkem Evropy. V době svého rozmachu byly významnou námořní velmocí, která své obchodní zájmy chránila nejen silným válečným loďstvem, ale i šikovnou diplomacií.

V 16. století, kdy se v důsledku osmanské hrozby obchodní cesty do Orientu přesunuly ze Středomoří do Atlantiku, začal pomalý hospodářský úpadek Benátek. V roce 1797 Benátskou republiku dobyl Napoleon Bonaparte a posléze se dostala do habsburského područí, než se v roce 1866 stala součástí sjednoceného Italského království.