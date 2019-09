Katastrofy táhnou. Vysychající Aralské jezero objevují turisté

Velká část návštěvníků se přijíždí na jezero podívat z Ruska. „Dorazili jsme do Muynaku, abychom se podívali, jak příroda tohle místo změnila, a co se tu děje,“ řekl turista Anton. „Hlavními atrakcemi Uzbekistánu jsou především města, ale jsem si jist, že země nás nezklame ani přírodou,“ doplnil.

Místní úřady doufají, že se jim podaří do oblasti přivést více turistů. Investují proto více peněz do infrastruktury. Podle zástupce muynackého starosty Arslanbaje Utuljeva počet návštěvníků stoupá. „V roce 2018 k nám přijely dva tisíce lidí. Podle našich výpočtů by to letos mělo být až pět tisíc,“ řekl.