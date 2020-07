Karimatka vás udrží v teple a komfortu. Jak vybrat tu správnou?

Stejně jako u stanů a spacáků si musíme u karimatek položit patero základních otázek, abychom správně dokázali vybrat produkt. Musíme vědět, pro koho je karimatka určená, do jakých podmínek ji budeme používat, jak často ji budeme potřebovat, co od ní očekáváme a kolik do ní chceme investovat.