Kadaňský klášter aspiruje na zápis na UNESCO. Patří k nejhezčím v Česku

V objektu probíhají rozsáhlé restaurátorské práce, o to byla prohlídka s nesmírně zasvěceným výkladem Lukáše Gavendy, pracovníkem městského muzea, zajímavější. Bohužel nebylo dovoleno přímo v kostele fotit, ale restaurování se blíží do finále a v letní sezoně má klášter přivítat návštěvníky, kteří se budou moci o přednostech památky přesvědčit na vlastní oči.

Krom skvostného mobiliáře jsou zde nástěnné malby, kterými nechali majitelé vyzdobit kostel. Setkává se tu dürerovská škola s cranachovskou, biblické výjevy září v barvách, jako by byly malovány nedávno. Na stěnách jsou vloženy do zdí epitafy, strop zdobí mimo jiné i výmalba 14 svatých pomocníků s atributy jejich mučících nástrojů. Bizarní podívaná, doplněná dalšími vražděnými, tentokráte jsou to františkáni. Těm klášter patřil a od roku 1989 zase patří. Tady jsou mniši vyjeveni půlením hlav, děsivý středověk.