Jižní Tyrolsko už opět pošilhává po turistech, láká na aktivní pobyt v přírodě

Hotely a restaurace se začaly v Jižním Tyrolsku postupně otvírat už 25. května, ve stejný den se rozjely třeba i lanovky. Letos jich tu ohlásilo letní provoz celkem 107. Nedá se tak očekávat, že by se Češi hnali do centra Jižního Tyrolska, do města Bolzano, které je jinak touto dobou snad nejvíce půvabné. Místo toho ovšem lákají zejména horské chaty a obecně ubytování „stranou”.