Jedna z nejrychlejších horských drah světa se zastavila. Lámala lidem kosti

Správa proto atrakci do odvolání vyřadila z provozu, aby problémy prošetřila, neobjevila ovšem žádné technické potíže. Společnost Sansei Technologies, která horskou dráhu Do-Dodonpa zkonstruovala, se mezitím omluvila, avšak rovněž uvedla, že nemá ponětí, co mohlo zranění způsobit.

Jednou z možných příčin může být rychlost. Horská dráha je totiž světově unikátní v tom, že dokáže během 1,56 sekundy zrychlit z nuly až na 180 kilometrů v hodině. Správa parku ovšem uvedla, že až do prosince nebyla žádná zranění hlášena, a to je atrakce v provozu už dvacet let.