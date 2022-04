Japonsko zrušilo zákaz vstupu do země. I když ne tak docela

Japonské ministerstvo zahraničí zmátlo zahraniční turisty, když oznámilo, že od páteční půlnoci nebude občanům 106 států, včetně 42 evropských, odepřen vstup do země. Vzápětí však úřad objasnil, že vydávání turistických víz bude nadále pozastaveno.

„Ve skutečnosti nedojde k žádné změně v tom, kdo může do Japonska vstoupit,“ uvedlo pro list Japan Times ministerstvo spravedlnosti. „Do Japonska nebude moci na základě této změny vstoupit nikdo nový,“ doplnil úřad.

O vízum do Japonska lze žádat jen v případě práce či studia, tedy prakticky z jakýchkoli jiných důvodů, než je turistika. Zahraniční pracovníci přitom mohou do země už od 1. dubna, musejí však mít negativní test, připomíná server Independent.

Japonská vláda neposkytla žádné detaily o tom, kdy by se země mohla otevřít i za účelem cestovního ruchu. Už dva roky je kvůli pandemii uzavřená. Mnoho turistů přitom doufalo, že se do destinace dostanou v období květu sakur, které obvykle startuje v polovině března a trvá do začátku května.