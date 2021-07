Japonci mají stále nejsilnější pasy, Češi jsou osmí

Japonci by v běžné době mohli bezvízově vycestovat do 193 destinací. Foto: Profimedia.cz

Japonský pas je nadále nejsilnějším na světě. Jeho držitelé na něj mohou bezvízově vycestovat do 193 destinací. Je to výrazný rozdíl oproti afghánskému pasu, který umožňuje cesty do pouhých 26 zemí. Češi sdílejí osmou příčku společně s Norskem, Řeckem a Maltou, bez nutnosti víza mohou v dobách mimo pandemii navštívit 186 států.