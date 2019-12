Jak cestovat a neškodit planetě? Změna návyků je klíč

Ať už se to děje z etického hlediska nebo čistě kvůli módní vlně, udržitelnost a „zelené“ smýšlení je zkrátka trendem posledních let, který se promítá snad do každé sféry života. Obzvlášť pokud dojde na cestování a zejména létání, které je často označováno jako jeden z nejvýraznějších viníků při tvorbě skleníkových plynů a tedy oteplování planety.