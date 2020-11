Italské skiareály budou přes Vánoce nejspíš zavřené. Provozovatelé se bojí finančních ztrát

Italové si přes Vánoce zřejmě nezalyžují. Alespoň ne doma. Premiér Giuseppe Conte uvedl, že by lidé neměli během svátků podnikat zimní dovolené – pokud však otevřou střediska v sousedních zemích, bude obtížné situaci uhlídat. Provozovatelům italských skiareálů by navíc taková situace nepřipadala férová, protože by přišli o množství peněz, uvádí italská mutace serveru The Local.