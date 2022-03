Ital žije v obci už skoro čtvrt století úplně sám. Je z něj hvězda

Obec Roscigno Vecchia se nachází v italském regionu Kampánie a stejně jako mnoho dalších míst v Itálii se v minulosti potýkala s vylidňováním a odchodem obyvatel do větších měst, a tak tu nakonec zůstal jen Spagnuolo. „Pokud byste zažili takovou školu života jako já, žili byste takhle bez problému,“ uvedl muž pro server Guardian.

Později se přestěhoval do Lombardie, oženil se, ale život ho nakonec přivedl zpět do rodné obce, kde bydlel s manželkou a tchánem. Již tak křehké manželství kvůli společnému soužití prošlo náročnou zkouškou, Spagnuolo se proto rozhodl odstěhovat do opuštěného domu v Roscigno Vecchia, kde sice nemá tekoucí vodu ani elektřinu, našel tam však kýžený klid. Oheň, na kterém si vaří, mu prý stačí i k vytopení pokojů.