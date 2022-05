Invia nabízí hotely u moře bez jistoty

V důsledku toho se teprve po příjezdu mohou klienti dozvědět, že hotel je plný a oni se musejí obrátit jinam. Paní Jana si nedávno na portálu Invia koupila zájezd do Egypta, do hotelu Malikia v Marsa Alamu. Pořadatelem zájezdu byla německá cestovní kancelář LMX Touristik.

„Až po příletu do Egypta nás informovali, že v hotelu Malikia ubytováni nebudeme a místo toho nás vezou do jiného,“ popsala Právu paní Jana.

Hotel si přitom vybrala cíleně, bydlela v něm už dříve, chtěla se tam vrátit a odmítala se se změnou smířit. „Nechala jsem se tudíž odvézt do hotelu Malikia, protože jsem věřila, že musí jít o chybu. Tam jsem se však dozvěděla, že je naše rezervace zrušená a že nás opravdu neubytují,“ dodala Jana.

Důvodem byla skutečnost, že hotel měl pro český trh tzv. exkluzivitu čili výhradní smlouvu s cestovní kanceláří Blue Style. Podobných případů, kdy čeští turisté museli do jiného než jimi vybraného hotelu, už bylo více. Šlo o zájezdy německých cestovek, jež často nabízejí výhodnější ceny, zprostředkované Invií.

„Jsou to desítky hotelů v několika destinacích, kde Invia obchází smlouvu o exkluzivitě,“ potvrdil Právu za cestovní kancelář Exim Tours mluvčí Petr Kostka. I Exim má ve své exkluzivitě stovky hotelů ve zmíněných destinacích a praxe agentury mu dělá těžkou hlavu. Na stejný problém si stěžuje i sesterská CK Fischer, jež rovněž patří do skupiny Der Touristik.

CK Blue Style o dřívějších případech stěhování českých turistů do jiného hotelu ví, stalo se to i jejím klientům. Invia je dlouholetým partnerem cestovky a Blue Style chce věřit, že šlo o chyby na straně pořadatele zájezdu, nikoliv zprostředkovatelské Invie. „Je nám líto, s čím se museli čeští turisté potýkat. Máme ale potvrzeno, že ze strany Invie byly provedeny kroky, aby se to již neopakovalo,“ řekla Právu mluvčí Blue Stylu Ilona Topolová.