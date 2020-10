Hřbitov lodí se plní výletními giganty

Do letošního března zavítaly výletní lodě do doku v Aliaze málokdy. „Normálně jsme rozebírali nákladní a kontejnerové lodě,“ uvedl předseda Asociace recyklátorů lodí Kamil Onal.

A na svou poslední cestu do Aliagy se vydal nezvyklý počet výletních kolosů. „Teď máme v docích pět lodí a další tři jsou na cestě,“ uvedl Onal.

Na jedné takové lodi pracuje 100 lidí. Celkem se ve směnách do práce zapojí asi 2500 dělníků. Rozebrat obří kolos trvá zhruba šest měsíců.

V docích očekávají, že letos se jim podaří získat celkem 1,1 milionu tun oceli. Průměrná výletní loď váží od 150 do 220 tisíc tun. „Ale není to jenom o oceli. Je tu také nábytek, kuchyňské vybavení, to vše má nějakou hodnotu. Mnoho hotelových firem má zájem ty věci koupit,“ dodal Onal.