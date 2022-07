GLOSA: Jednou a dost. Vídeň je poněkud přeceňovaná

Na začátek bych rád upřesnil, že jsem Rakousko navštívil už nesčetněkrát a mám ho velmi rád, ale do Vídně jsem si našel letos cestu vůbec poprvé. Chtěl jsem si ji doplnit do svého portfolia, protože jsem tak trochu cítil stud, že jsem sídlo habsburské moci a výkladní skříň někdejší monarchie ještě nenavštívil.

Jedno vím teď jistě — pokud by Vídeň byla vůbec prvním místem, na které jsem v rámci Rakouska zamířil, můj vztah s touhle malebnou alpskou zemí by byl o poznání komplikovanější.

Barokní a klasicistní památky tu samozřejmě září z každého rohu jako drahokamy. Jejich okolí jako by však absolutně nekorespondovalo s historickým významem těchto dominant. Cesta k paláci Belveder je zcela bez hanby vylita šedým asfaltem; na nějaké hezké a decentní dláždění, které by podtrhlo genius loci, se tu moc nemyslelo. Prakticky totožné je to u Hofburgu nebo před nádhernou radnicí.

I u nás máme jistě nedostatky, ale vůbec si nedokážu představit, že by místo dláždění byla před Pražským hradem nebo Staroměstským orlojem asfaltka. Působilo by to jednak necitlivě a jednak diletantsky. Od takových architektonických perel člověk zkrátka očekává veřejný prostor dotažený do detailu — minimálně v historickém jádru. O Vídni to platí dvojnásob, jelikož byla po staletí centrem ohromné říše.