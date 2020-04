Francouzský Mont-Saint-Michel osiřel

Mont-Saint-Michel je vyhledávanou turistickou atrakcí. Může za to nejen jeho pohádkový vzhled, ale také fakt, že je přílivovým ostrovem. Jakmile tedy stoupne hladina moře, zmizí pod ní i cesta, což mu ještě dodává na tajemnosti.

„Bylo to skoro jako vojenské tažení, protože v devět nám řekli, že nemůžeme otevřít a za minutu šlus, zavřeno. Bylo to velmi náhlé,“ posteskl si jeden z obchodníků Marc Yreux. Doplnil, že má nyní problém i s distributorem, který chce za zboží zaplatit, jenže bez odbytu na to nemá peníze. „Budeme muset najít nějaké řešení.“