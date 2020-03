Ekvádor: Jižní Amerika v kostce

Ekvádor je sice v latinskoamerickém měřítku trpaslík (i když Česko by se do něj vešlo čtyřikrát), nicméně soustředí zde velkou část kontinentální fauny.

Semena o velikosti fazole obalená sotva dvoumilimetrovou vrstvou dužniny vyloupne do kýble a žlutou slupku pohodí do trávy. Rovnou tak zajistí hnojení pro svoji plantáž. Pár fazolek si ale co chvíli dá do pusy a přesladkou dužninu z nich ocucá. Usměje se na návštěvu prořídlým chrupem, ukazujícím, co sladká pochoutka dokáže. Čokoládu sice ochutnal až v dospělosti, přesto mu kakao na zubech udělalo pěknou paseku.