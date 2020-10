Dva žhavé italské ostrovy vyhledávají turisté kvůli zvýšení plodnosti

Pobyt na jednom z ostrovů má prý závratné účinky na posílení libida, píše server CNN. Není zcela jasné, co za tím stojí — snad vlahý mořský vzduch, termální prameny nebo sopečná půda. Jde však o koktejl, který často vyhledávají manželé v naději, že brzy zplodí dítě. Mladé a svobodné ženy se zde zase oddávají tichým modlitbám a doufají, že potkají protějšek svých snů.

Prvnímu z ostrovů dominuje vulkán Stromboli, jeden z nejaktivnějších na světě. Možná právě jeho činnost je důvodem, proč je zdejší prostředí tak žhavé. „Je to velmi sensuální místo, ostrov ohně a vášně,“ tvrdí místní prodejkyně vín Maria Puglisiová. „Při každé erupci ucítíte uvnitř sebe neustálé vibrace, je to jako by sopka explodovala přímo ve vás,“ míní žena.