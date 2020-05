Dovolené se mohou Čechům prodražit kvůli povinnému testování

V létě se Češi budou moci vydat na Slovensko, do Rakouska či Chorvatska, v jednání jsou také Slovinsko, Řecko či Bulharsko. Celou záležitost ovšem komplikují povinné testy. Česká republika totiž požaduje vstupní negativní test na koronavirus, a nejméně do konce května například i Rakousko, jak uvádí tamní oficiální turistický portál. Nesmí být přitom více než čtyři dny starý.

Vyrazit do zahraničí by se tak mohlo Čechům poněkud prodražit, pokud by státy na povinném testování i nadále trvaly. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden informoval, že cena za jeden test bude nejvýše 1674 korun, v pondělí pak navrhnul, aby testy při příjezdu ze zemí, kde je situace dobrá, byly nutné jen do 8. června.

„Podle našich informací je nákladová cena 350 korun,” řekl pro ČTK Papež. Podle něj by proto cena pro spotřebitele neměla přesáhnout 500 korun. Pokud stát test stanoví jako povinnost pro cestování, měl by se také postarat o to, aby byla cena akceptovatelná, uvedl.

Negativní test, nebo karanténa

Nejlevnější testy laboratoří jsou nyní dostupné přibližně za 1200 korun. Vstupní náklady se podle informací ČTK mohou významně lišit podle použitých chemikálií a jejich dodavatelů. Největší položka je ale práce laboranta, protože testování trvá několik hodin a se vzorkem je třeba opakovaně pracovat. Levnější jsou komerční testovací sady.

Podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek pro letní cestování. V případě, že by se jím nemohli Češi při návratu domů prokázat, museli by do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim ovšem nehradil stát.

Na jasné vyjádření vlády, jak to s letními dovolenými nakonec bude, čekají i samotné cestovní kanceláře. „Zatím nemáme přesné informace, za jakých podmínek a kdy bude možno začít letní sezonu do Bulharska či Řecka,” napsal Novinkám obchodní ředitel CK Exim tours Petr Kostka.

Na kroky vlády čeká i CK Fischer. „Země Evropské unie už mají jasné plány na otevření hranic, naproti tomu Česká republika, která patří mezi méně zasažené země, stále zůstává poměrně izolovaná. Vláda by měla dát jasná pravidla, podle kterých bude možné cestovat,” uvedl pro Novinky tiskový mluvčí Jan Bezděk.