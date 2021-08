Dovolená v Itálii se komplikuje. Na památky už jen s testem nebo očkováním

Češi mohou do Itálie podle aktuálních podmínek vstoupit, pokud doloží test, dokončené očkování nebo důkaz o prodělání nemoci. Zároveň je nutno vyplnit příjezdový formulář. Na českém cestovatelském semaforu je země aktuálně značena oranžovou barvou, znamená to test před návratem do ČR nebo do pěti dní po příjezdu.