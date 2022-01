Do Vatikánu za krásou i drsnou historií

Jednou z dominant náměstí je egyptský obelisk, starý zhruba 4500 let. Měří 25,5 metru a váží 331 tun. Do Říma ho nechal přivézt římský císař Caligula. Stál kdysi nedaleko, vedle někdejšího Neronova cirku, kde ukřižovali svatého Petra. Ten byl prvním římským biskupem, tedy vlastně papežem.

Hlavním turistickým magnetem je bazilika svatého Petra, jedna z nejgeniálnějších památek světové architektury, jejíž stavba trvala 124 let (1505–1629). Za tu dobu se ve Vatikánu vystřídalo dvacet papežů a na samotné realizaci chrámu jedenáct špičkových architektů. Byli mezi nimi třeba Michelangelo Buonarroti, Donato Bramante, Antonio a Giuliano da Sangallo, Raffael Santi, Gian Lorenzo Bernini a další.

Jak drsné poměry vládly v Římě a vůbec v Itálii na přelomu renesance a baroka, líčí barvitě kniha Karla Schulze Kámen a bolest. Dotýká se osudů papežů i tvůrců baziliky (Michelangela, Bramanteho, Raffaela, Sangallů). Není špatné přečíst si ji dříve, než se do Vatikánu vydáte.

Fronta turistů se vine po schodech baziliky a mizí v podloubí pod jejím průčelím. To je 116 metrů široké a 53 vysoké. Odsud, respektive ze zdejšího centrálního balkonu, pronáší papež každý rok na Boží hod vánoční svůj projev a požehnání věřícím.

Jakmile vejdete do chrámu, jeho monumentální prostor vás ohromí. Je dlouhý 211,5 metru a má tvar latinského kříže. Vejde se do něj až šedesát tisíc lidí, tedy jedno hodně velké okresní město.

Nad středem kříže se až do výšky 136,57 metru tyčí obrovitá kopule nesená čtyřmi sloupy. Váží 14 tisíc tun a má průměr 42,56 metru. Tedy jen o 66 centimetrů méně než slavný Pantheon, chrám z římských dob. Jenže vrchol Pantheonu odlehčuje devět metrů široký otvor (okulus), díky němuž proniká dovnitř světlo, ale třeba také déšť.

Prostor baziliky svatého Petra je překlenutý celý. Umožnily to dvě nosné skořepiny, jedna strmější a druhá méně strmá. Jsou spolu vzájemně propojeny a zvětšují tak svoji nosnost. Architekti tu vylepšili myšlenku Filippa Brunelleschiho, architekta z Florencie.

Na střechu a kopuli můžete vystoupat po schodech nebo tam vyjet výtahem. Když se cestou zastavíte na galerii, uděláte si při pohledu dolů do interiéru představu o ohromujících prostorách chrámu a rozměrech děl. Z kopule je také pěkný výhled zpoza soch na Svatopetrské náměstí a na Řím.

„Bazilika svatého Petra je mimořádná stavba,“ říká architekt Patrik Kotas. „Díky několika převratným konstrukčním novinkám překonala v řadě ohledů to, co tehdy architekti považovali za maximální mez stavitelských možností. Ale pozoruhodné je také to, jak jsou sladěné všechny ty stavební prvky i výzdoba od různých autorů.