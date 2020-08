Do Thajska se turisté podívají nejspíš až v příštím roce

Thajsko je jednou z destinací, která ještě neoznámila, kdy otevře hranice. Podle jedné z dřívějších předpovědí mělo k nastartování mezinárodního turismu dojít v posledním kvartálu roku, teď to však vypadá, že se země otevře nejdříve v příštím roce. Za thajský turistický úřad to uvedl šéf marketingu Chattan Kunjara Na Ayudhya, píše server The Thaiger.