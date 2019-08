Do hor nebo na památky. V hlavním městě Alp je všude blízko

Co je na městu sympatické, je blízkost. Naprosto všeho. Drtivá většina pamětihodností se nachází v centru a jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. A z města na vrcholky hor dojedete do dvaceti minut. Daleko to koneckonců není ani do sousední Itálie přes známý Brennerský průsmyk.