Dítě v letadle nechtělo roušku. Přilepte mu ji k obličeji, řekla matce letuška

Ali Cleeková se svým manželem a dvěma dětmi minulý týden cestovala z Floridy do Virginie. Její dvouletá dcera Drew však plakala a nechtěla mít nasazenou roušku. To přilákalo ke scéně dvě letušky. Jedna z nich matce navrhla, aby svému dítěti ústenku přilepila k obličeji, píše server Independent.

„Stály nade mnou dvě letušky a dívaly se, když jsem se dceři snažila nasadit roušku,“ popsala žena s tím, že jí jedna ze zaměstnankyň navrhla roušku přilepit. „Nechci být jedna z těch lidí. Vím, že nosit roušku je nařízení vlády, chápu to a respektuji,“ doplnila Cleeková a vysvětlila, že opatření dodržuje a nechce být považována za antirouškaře.

„Navzdory tomu, zda to ze strany letušky byl sarkasmus či ne, bylo mi trapně, protože jsem se opatření snažila dodržet, jak jsem jen mohla. Mojí dceři jsou však dva roky,“ uvedla pro kanál Fox News.

Podle vládního nařízení musejí právě děti od dvou let roušky v letadlech nosit po celou dobu cesty. Cleeková však vysvětlila, že v takových případech by od posádky vyžadovala alespoň trochu pochopení, protože to s malými dětmi nebývá snadné.