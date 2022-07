Cestujícímu dorazil po letu kufr s kompletně roztrhaným oblečením

Karen Nowlandová letěla s manželem z Manchesteru do Colomba. Využili k tomu leteckou společnost Etihad, uvádí server The Sun. Když dorazili do cíle, značně nemile oba překvapilo zničené proděravěné zavazadlo, jehož útroby ukrývaly podobně roztrhané oblečení. Nowlandová zveřejnila snímky manželových triček na Twitteru a upozornila na škody aerolinky.