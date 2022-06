Cestující strávili 12 hodin ve vzduchu, do cíle přesto nedoletěli

Let na tokijské letiště Narita probíhal 28. května zcela běžně. V severní části Tichého oceánu byli však piloti podmínkami donuceni stroj otočit a zamířit zpět do USA. Za špatným počasím stála erupce stratovulkánu Bezymjannyj, který se nachází na Kamčatce, informuje server Independent.

Jiní dopravci, kteří ve stejný den obsluhovali podobné linky, se rozhodli lety dokončit a trasu přesměrovat a o hodinu prodloužit. Vyhnuli se však oblasti erupce, uvádí letecký server One Mile at a Time. Šlo například o aerolinky United a jejich lety ze San Francisca a Houstonu právě do Tokia.

Ve chvíli, kdy letadlo American Airlines dosedlo v Los Angeles, strávili cestující ve vzduchu necelých 12 hodin. Bylo to jen o hodinu méně, než by normálně trvala cesta z Dallasu do Tokia. A samotná cesta mezi Dallasem a Los Angeles by normálně zabrala hodiny tři.