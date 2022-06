Cestující skončili po 10 hodinách ve vzduchu zpátky na výchozím letišti

Air Greenland forced to operate 10-hour flight to nowhere https://t.co/DGrg4uQDjp

Piloti se proto rozhodli odklonit let na nejbližší vhodné letiště, a to na islandský Keflavík. Tam letadlo po asi šesti hodinách a 40 minutách cesty konečně přistálo, aby natankovalo.

Počasí v Grónsku se však nelepšilo, a proto se letadlo vydalo na zpáteční cestu do Dánska a strávilo další dvě a půl hodiny ve vzduchu. Celkem si tak cestující užili i s mezipřistáním desetihodinový let.

K podobné situaci došlo na konci května také u letu společnosti American Airlines. Letadlo mířící z Dallasu do Tokia se muselo kvůli počasí nad Pacifikem otočit a zamířit do Los Angeles. Cestující kvůli tomu strávili ve vzduchu 12 hodin, aniž by dosáhli cíle. Kdyby přitom cestovali z Dallasu do LA přímo, zabral by jim let pouhé tři hodiny.